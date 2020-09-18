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Covid-19'u yenen hasta doktorun elini öperek teşekkür etti
Koronavirüsle mücadelede ilk günden bu yana büyük özveriyle süreci yöneten sağlık çalışanları, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları yeniden sağlığına kavuşturmak için büyük emek harcıyor.
Covid-19'u yenen hasta doktorun elini öperek teşekkür etti
18 Eylül 2020 14:08 - DHA
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 yataklı yoğun bakım biriminde 60'a yakın sağlık çalışanı, günün her saatini hastalarla bir arada geçiriyor.

Özel kıyafetler içinde hastalarla iç içe olan sağlık çalışanları hastaları tedavi etmek için adeta gözlerinin içine bakıyor.

Beslenmelerinden temizliklerine kadar tüm aşamalarda sağlık çalışanlarını gören hastalar, solunum cihazına bağlı olarak konuşamadıkları için kimi zaman onlara yaşaran gözleriyle sadece kafalarını sallayarak teşekkür ederken, kimi zaman ise sadece her şeyin yolunda olduğunu gösteren bir el işaretiyle sağlık çalışanlarına olan minnetlerini gösteriyor.

GÖZYAŞLARIYLA DOKTORUN ELİNİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ
Koronavirüs testi pozitif çıkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakım birimine alınan 66 yaşındaki Hacer Ç., burada sağlık çalışanlarının büyük gayretleri sonucu koronavirüsü yendi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Hastalığa karşı her türlü önlemi almasına rağmen yoğun bakıma kadar geldiğini anlatan Hacer Ç., “Ben iyileştim. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes sağlığına dikkat etsin. Burada doktorlar, sağlık çalışanları tedavi sürecini çok iyi yönetiyor. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Karadayı'nın eldivenli elinden tutarak bir kere daha teşekkür eden Hacer Ç., gözyaşları içinde elini öptü. Hacer Ç. "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

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