Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Covid-19’un belirtilerinden tat ve koku kaybı, coğrafi bölgeye göre değişiklik gösteriyor olabilir
Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, Covid-19’un olası semptomlarından biri olarak gösterilen tat ve koku almada kayıp, coğrafi bölgelere göre farklılık gösteriyor olabilir.
Covid-19’un belirtilerinden tat ve koku kaybı, coğrafi bölgeye göre değişiklik gösteriyor olabilir
16 Eylül 2020 13:37 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Covid-19 salgının adını duymaya başladığımızdan bu yana neredeyse 10 ay geçmesine rağmen, bilim insanları hala hastalığın teşhisinde önemli kriterlerden olan olası semptomları araştırmaya devam ediyor. Özellikle semptomatik veya hafif Covid-19 vakalarının teşhisi söz konusu olduğunda, bu tür araştırmalar viral yayılımı önlemek açısından oldukça önemli.
Covid-19’un semptomlarından biri de koku ve tat almada kayıp. Hastaların yüzde 80’inden fazlasında bu semptom gözlemleniyor. Melbourne Üniversitesinden Nicola Cirillo tarafından yapılan yeni bir çalışma, semptom prevalansındaki coğrafi ve zamansal farklılıklarla ilgili olarak farklı kuruluşlar ve organlar tarafından öne sürülen vaka tanımlama kriterlerindeki olası farklılıkları araştırıyor.

Cirillo’nun araştırması, çoğu Avrupa’dan olmak üzere 20 ülkeden 61 tam metni içeriyor. Aynı zamanda Doğu Asya, Orta Doğu (Türkiye dahil) ülkelerini de kapsıyor. Bu çalışmadan elde edilen bulguya göre, incelenen vakaların yarısından fazlasının tat ile ilgili sorunları olduğu keşfedildi. Fakat coğrafi bölgeler arasında, bu semptomun prevalansında önemli farklılıklar gözlemlendi.

En düşük oran yüzde 13 ile Doğu Asya iken; Orta Doğu’da bu oran yüzde 39, Avrupa’da yüzde 57 ve Amerika’da ise yüzde 67 idi. Cirillo, tat ve koku almadaki değişikliğin özellikle diş ve ağız sağlığı polikliniklerinde hastalığı teşhis etmek için önemli bir yol olabileceğini belirtti. Araştırmacı, “Diş hekimleri, tat bozukluklarını teşhis eden ilk sağlık hizmeti sağlayıcıları olabilir ve yakın gelecekte Covid-19 vakalarının erken teşhisinde önemli bir rol oynayabilirler.” diye belirtti.

Özellikle Covid-19 hastalarında tat ve koku değişiklikleri sorununa eğilen makaleler oldukça az. Daha önceki çalışmalarda da bu semptomun hastaların yarısında mevcut olduğu tespit edilmişti. Cirillo, bu çalışmanın halk sağlığı kararlarını şekillendirmek için hastalığın klinik özelliklerini daha iyi ortaya koyacağı görüşünde.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 covid-19 salgini semptomlar vaka tanimlama kriterleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.