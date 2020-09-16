Covid-19’un belirtilerinden tat ve koku kaybı, coğrafi bölgeye göre değişiklik gösteriyor olabilir

Covid-19 salgının adını duymaya başladığımızdan bu yana neredeyse 10 ay geçmesine rağmen, bilim insanları hala hastalığın teşhisinde önemli kriterlerden olan olası semptomları araştırmaya devam ediyor. Özellikle semptomatik veya hafif Covid-19 vakalarının teşhisi söz konusu olduğunda, bu tür araştırmalar viral yayılımı önlemek açısından oldukça önemli.

Covid-19’un semptomlarından biri de koku ve tat almada kayıp. Hastaların yüzde 80’inden fazlasında bu semptom gözlemleniyor. Melbourne Üniversitesinden Nicola Cirillo tarafından yapılan yeni bir çalışma, semptom prevalansındaki coğrafi ve zamansal farklılıklarla ilgili olarak farklı kuruluşlar ve organlar tarafından öne sürülen vaka tanımlama kriterlerindeki olası farklılıkları araştırıyor.

Cirillo’nun araştırması, çoğu Avrupa’dan olmak üzere 20 ülkeden 61 tam metni içeriyor. Aynı zamanda Doğu Asya, Orta Doğu (Türkiye dahil) ülkelerini de kapsıyor. Bu çalışmadan elde edilen bulguya göre, incelenen vakaların yarısından fazlasının tat ile ilgili sorunları olduğu keşfedildi. Fakat coğrafi bölgeler arasında, bu semptomun prevalansında önemli farklılıklar gözlemlendi.

En düşük oran yüzde 13 ile Doğu Asya iken; Orta Doğu’da bu oran yüzde 39, Avrupa’da yüzde 57 ve Amerika’da ise yüzde 67 idi. Cirillo, tat ve koku almadaki değişikliğin özellikle diş ve ağız sağlığı polikliniklerinde hastalığı teşhis etmek için önemli bir yol olabileceğini belirtti. Araştırmacı, “Diş hekimleri, tat bozukluklarını teşhis eden ilk sağlık hizmeti sağlayıcıları olabilir ve yakın gelecekte Covid-19 vakalarının erken teşhisinde önemli bir rol oynayabilirler.” diye belirtti.

Özellikle Covid-19 hastalarında tat ve koku değişiklikleri sorununa eğilen makaleler oldukça az. Daha önceki çalışmalarda da bu semptomun hastaların yarısında mevcut olduğu tespit edilmişti. Cirillo, bu çalışmanın halk sağlığı kararlarını şekillendirmek için hastalığın klinik özelliklerini daha iyi ortaya koyacağı görüşünde.

