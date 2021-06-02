Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19'un Hint varyantı ABD'de hızla yayılıyor
Koronavirüsün Hindistan varyantının ABD'deki vakalar arasındaki oranı yüzde 7'ye çıktı.
COVID-19'un Hint varyantı ABD'de hızla yayılıyor
02 Haziran 2021 12:03 - nypost / TRT Haber
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Son derece bulaşıcı COVID-19 Hint varyantı ABD’de korkutan rakamlara ulaşıyor.
İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı COVID-19 varyantı ABD'de hızlı bir şekilde yayılıyor. Öyle ki vakaların yüzde 7'sini oluşturuyor.

Hint varyanı olarak bilinen B.1.617.2 varyantı, Mayıs ayının başında yeni vakaların yalnızca yüzde 1'ini oluştururken çarpıcı bir yükseliş yaşadı.

Aşı engeller umudu

Ancak ABD’li yetkililer varyantın Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıları tarafından büyük olasılıkla engelleneceğine inanıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk verilerin halihazırda kullanımda olan iki dozlu aşıların Hindistan varyantına ve diğer suşlara karşı “en azından kısmen ve muhtemelen” koruyucu olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Varyant Hindistan'da yıkıcı oldu

Şu anda Hindistan'ın bazı bölgelerinde baskın durumda varyant, ülkede yıkıcı bir etki yaratarak çok sayıda ölüme neden oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 28 milyondan fazla vaka doğrulanırken, ölüm sayısı en az 331 bin'e ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, varyantı küresel endişelerden biri olarak sınıflandırmış, daha fazla izleme ve analiz gerektirdiğini bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:

abd hindistan korona virus varyant vaka

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.