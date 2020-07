'Covid-19'un yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir'

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücünün de önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Anthony Fauci, Amerikan Tıp Derneği yayını "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisine verdiği mülakatta, ilk olarak İtalya'da görülen yeni tür Covid-19'un solunum sistemine tesir eden bulaşıcı etkilerinin daha fazla olduğunu belirtti

03 Temmuz 2020 17:36 - AA