Covid değişimi: Ülkenin kuzeyinde farklı, güneyinde farklı semptomlar ağırlık gösteriyor

Ülkenin güneyindeki vakalarla kuzeydoğudaki vakaları kıyaslayan doktor Qui'ye göre virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Vuhan'daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti.

MUTASYONA MI UĞRADI ?

Bilim insanları Çinli doktorların son yaptıkları tespitlerin virüsün mutasyona uğradığına dair bir işaret olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor. Ancak doktorların hastaları Vuhan'dakinden daha önce ve daha yakından izleme fırsatı yakalamalarının da bu tür gözlemlerde etkisi olabileceğinin altı çizildi.

Dünyada ilk kez Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde görülen Kovid-19 salgınında 68 bin kişinin kısa bir zaman aralığında hastalanması üzerine sağlık sisteminin büyük baskı altına girmesi sonucu ancak kritik durumdaki hastalar üzerine yoğunlaşılabilmişti.

RUSYA BAĞLANTISI

Son iki haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Shulan, Jilin ve Shengyang'da 46 yeni vakanın görülmesi üzerine 100 milyon nüfuslu bölgede salgınla mücadele önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda tren seferleri durduruldu, okullar tatil edildi ve sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Yetkililer bu bölgedeki yeni vaka artışının dünyanın ikinci en yüksek vaka sayısına sahip Rusya'dan gelen kişilerden kaynaklandığı tahminini yürütüyor. Açıklamayı yapan doktor Qui, Çin'in kuzeydoğusunda ve Rusya'da incelenen virüslerin genetik diziliminin eşleştiği bilgisini paylaştı.