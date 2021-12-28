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COVID geçiren kanser hastalarının yüzde 13’ü tedavilerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor
Avrupa Kanser Kongresi’nde kanser hastalarının COVID-19 geçirmeleri durumunda görülebilecek sıkıntılara dair bir çalışma açıklandı. Kanser hastası olup da COVID-19 geçiren 1557 hastanın sonuçlarıyla ilgili hazırlanan araştırma hakkında bilgi veren Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hastaların yüzde 15’inde uzun dönemli sıkıntıların görüldüğü gözlendi. Bu sıkıntının yaklaşık yarısı nefes darlığı ve yüzde 41’i de yorgunluk şeklindeydi. Bu sıkıntılar dışında hastaların yüzde 4’ünde de nörolojik sıkıntılar görüldü” dedi.
COVID geçiren kanser hastalarının yüzde 13’ü tedavilerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor

Prof. Dr. Serdar Turhal

28 Aralık 2021 11:16 - MEDİMAGAZİN
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Avrupa Kanser Kongresi’nde açıklanan raporda kadın – erkek farkına bakıldığında bu sıkıntıların erkek hastalarda daha yüksek olduğunun gözlendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Araştırmaya göre 65 yaş üzerindeki hastalarda ve altta yatan iki veya daha çok hastalığı olan hastalarda bu problemlerin daha yüksek olduğu rapor edildi. Ayrıca sigara içme öyküsü olan hastalarda da bu oran daha yüksek” açıklamasında bulundu.

Kanser hastalarının yüzde 13’ü, tedavilerini bırakmak zorunda kaldı

Araştırmaya göre hastaların yüzde 13’ünün COVID-19 enfeksiyonu sonrası sistematik kanser tedavilerini tamamen bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hastaların yüzde 16’sında da dozlarda azaltma yapılması gerekti. COVID-19 enfeksiyonunun kanser hastaları üzerindeki etkilerini gözleyen geniş çaplı bir çalışma olması nedeniyle kıymetli ve sonuçları dikkate alınması gereken bir çalışmadır” şeklinde konuştu. 

COVID-19’dan korunmanın özellikle kanser hastaları için son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Kanser hastaları hekimlerine danışarak aşı olmalı. COVID-19’dan korunmanın veya bu hastalığa yakalanılsa bile hafif atlatmanın tek yolu aşı” diyerek aşı olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.  

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