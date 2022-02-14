COVID geçirmek aşılardan daha uzun bağışıklık sağlıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Covid'e yakalanmış ancak aşısı olmayan kişilerin, iki kez aşılanmış ancak hiç enfeksiyon kapmamış olanlardan daha uzun bağışıklığı olabilir.

Pandemi boyunca doğal korumanın mı yoksa aşı kaynaklı korumanın mı daha iyi olduğu konusunda şiddetli tartışmalar oldu ve araştırmalar karışık sonuçlar verdi.

Tartışma zaman geçtikçe daha karmaşık hale geldi çünkü pek çok insan hem virüse maruz kaldı hem de aşı oldu.

İsrail'den yapılan en son çalışma, 2020 ile 2021 arasında ya yeni yakalanmış ya da yakın zamanda iki aşı almış 500'den fazla kişiyi izledi.

Katılımcılar bir yıla kadar izlendi ve antikor düzeylerini ve koruma güçlerini ölçen düzenli kan testleri yapıldı.

Aşılananlarda başlangıçta daha yüksek antikor seviyeleri bulunurken, doğal enfeksiyon grubundan çok daha keskin bir şekilde düştüler.

Altı ay sonra, enfeksiyon geçirmiş grupta 'daha güçlü' antikorlar vardı.

Uzmanlar, hangi tür bağışıklığın daha iyi olduğu konusunda 'yeterli kanıt henüz yok' diyor, ancak neredeyse tüm bilim adamları, aşı ve doğal korumanın bir kombinasyonunun en iyisi olduğu konusunda hemfikir.

Bu yılki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde (ECCMID 2022, Lizbon, 23-26 Nisan) sunulacak yeni araştırma İsrail'de yapıldı.