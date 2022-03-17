COVID sonrası bulgularda hangi yol izleniyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaya anlattı

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’de COVID sonrası görülen semptomlar ve bu problemlerin çözümüne ilişkin bilgiler verdi.

COVID geçirenlerde nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi semptomlar görülmeye devam ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, bu tarz semptomların görüldüğü hastalarda izlenen yolu anlattı.

COVID sonrası vakalarının takip edildiği COVID-19 İzlem Polikliniği oluşturduklarını ancak Bakanlığa bağlı hastanelerde ve aile hekimliklerinin bir kısmında da böyle birimler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akın Kaya “Bu birimlerde gerekli eğitimler de veriliyor. Dolayısıyla hekimler, COVID-19 hastaları için hangi değerlendirmeleri yapacaklarını biliyor. Hastalarda sıkça pıhtılaşmanın arttığını görüyoruz. Takiplerde nefes darlığı, göğüs ağrısı olan hastalar olunca akciğere pıhtı atmış mı diye doktorlarımız hemen gerekli testleri yapıyor ya da takiplerde hastada anlaşılmayan hipertansiyon, tansiyon düşüklüğü, ritim bozuklukları, göğüs ağrısı gibi bulgular olunca bununla ilgili kardiyal bulgular gelişmiş olabilir diyerek hem kan testleri hem de kardiyoloji muayenesi öneriliyor.” İfadelerini kullandı.

“En çok görülen semptom halsizlik”

Hastaların verileri gözden geçirildiğinde özellikle en çok yakınılan durumun halsizlik olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, “Onlar için özellikle açık havada, güneşli havada yürüyüşlerin ve D vitaminin çok faydası var.” dedi.

“Daha fazla hareket daha iyi nefes”

Poliklinikte pulmoner rehabilitasyon ekibiyle çalıştıklarını ifade ederek Pulmoner Rehabilitasyon Haftası haftasına da vurgu yapan Prof. Dr. Akın Kaya, daha fazla hareket etmenin önemini şu sözlerle işaret etti:

“Eğer hastaların fonksiyonel kaybı yüksekse, efor kapasiteleri düşükse ki bununla ilgili testler yapılıyor 6 dakika yürüme testleri yapılıyor. Ne kadar mesafe yürüyebildiğine bakılıyor. Eğer bir kısıtlama varsa o zaman ekiplerle konuşarak ya evde tedavi uygulanıyor ya da profesyonel anlamda rehabilitasyon kliniklerine başvurularak hastalık takip ediliyor. Bu verilerde toparlanıyor. COVID geçirmiş ama nefes darlığı devam eden hastalar için biz bu çalışmaları yapıyoruz verileri toparlıyoruz, takip ediyoruz duruma göre rehabilitasyon ekipleriyle çalışıyoruz.” dedi.

Solunum egzersizlerinin herkes için geçerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, bu haftanın Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olduğunu belirterek “Daha fazla hareket daha iyi nefes” sloganını hatırlattı.

“Daha iyi nefes için daha fazla hareket etmeniz gerekiyor.” diyen Prof. Dr. Kaya, “Ev ortamında üst tarafı geliştirecek hareketler yapabileceklerini , hastanelerin de egzersiz örnekleri sağladığını vurguladı.

İnsanların yaşam biçimlerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaya, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini ve sosyalliği kurallara uygun biçimde sağlamak gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Daha fazla hareket, açık havada yürüyüş daha sosyal bir hayat” sloganımız olmalı. Artık insanların yaşam biçimlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Herkesin birbirine eskisinden daha çok ihtiyacı var bunu da kurallara uygun olarak sağlamak gerekiyor.”

COVID sonrası kaygı bozukluğu ve stres

“Benim takip ettiğim hastalar arasında ölüm korkusu, kaygı ve stres bozukluğu olan hastalarım var. Onlarla telefonda görüşüyorum. En çok ölmekten korkuyorlardı ve onlara yapmaları gerekenleri anlatarak iyi bir süreç geçirdik. COVID sonrası kaygı bozukluğu ve stresin iyi gözden geçirilmesi gerekiyor.”

Prof. Dr. Akın Kaya, sözlerini pandeminin henüz bitmediğini ve bir süre daha kişisel koruyucu tedbirlere önem verilmesi gerektiğini söyleyerek sonlandırdı.