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COVID sonrası semptomlar: Kadınlar erkeklerden belirgin şekilde farklı!
Mayo Clinic COVID-19 Sonrası kadınların ağırlıklı olarak yorgunluk semptomları gösterdiğini, ardından kas ağrısı ve düşük tansiyon gösterdiğini, erkeklerin ise öncelikle nefes darlığı yaşadığını buldu.
COVID sonrası semptomlar: Kadınlar erkeklerden belirgin şekilde farklı!
09 Aralık 2021 17:46 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Uzun Kovid bilinen COVID-19 sonrasının özelliklerini daha iyi anlamak için Mayo Clinic araştırmacıları, kliniklerinde % 75'i kadın olan ilk 108 hastanın vakalarını analiz etti.

Covid-19 sonrası 6 ana semptom buldular:

  • Yorgunluk
  • Kas ağrısı veya ağrı
  • Düşük kan basıncı
  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Baş ağrısı

İncelenen 81 kadının yüzde 72'sinde baskın semptom olarak yorgunluk vardı. Çalışmadaki 27 erkeğin yüzde 58'inde nefes darlığı olduğu görüldü.

Çalışmadaki çoğu hasta ayrıca, bağışıklık sisteminin hastalıklarla savaşmak için serbest bıraktığı bir sitokin olan IL-6'da keskin bir artış gösterdi. Bu hastalar -kohortun yüzde 57'si- COVID-19 ile enfekte olduktan sonra üç aya kadar yüksek IL-6 seviyelerine sahipti. IL-6 uzun zamandır yorgunluk ve uyku sorunları ile ilişkilendiriliyor. Çalışmadaki erkeklerde aynı düzeyde IL-6 mevcut değildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 uzun kovid

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