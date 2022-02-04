Covid tanısından sonra ilk 3 gün içinde inme riski en yüksek!

MEDİMAGAZİN - Amerikan İnme Derneği'nin Uluslararası İnme Konferansı 2022'de sunulacak ön araştırmaya göre, COVID-19 teşhisi konan yaşlı yetişkinler arasında inme riski, tanının ilk üç günü içinde en yüksekti.

Önceki çalışmalar, COVID-19'lu yetişkinler arasında felç riskini inceledi ancak bulgular tutarsızdı ve çok azı özellikle inme riski daha yüksek olan yaşlı yetişkinlere odaklandı.

Bu çalışma, ABD'de 65 yaş ve üstü 37 bin sağlık kaydını inceleyerek COVID-19 tanısı konan yaşlı yetişkinler arasında tıkalı bir kan damarı nedeniyle inme olan iskemik inme riskini inceledi. Çalışma, COVID-19 teşhisinden hemen önceki ve sonraki günlerde inme riskini, çalışmanın diğer günlerinde veya kontrol dönemindeki riskle karşılaştırdı.

Analiz sonucu şunlar bulundu: