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Covid tanısından sonra ilk 3 gün içinde inme riski en yüksek!
COVID-19 teşhisi konan yaşlı yetişkinler arasında inme riski, tanının ilk 3 günü içinde en yüksekti.
Covid tanısından sonra ilk 3 gün içinde inme riski en yüksek!
04 Şubat 2022 15:27 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Amerikan İnme Derneği'nin Uluslararası İnme Konferansı 2022'de sunulacak ön araştırmaya göre, COVID-19 teşhisi konan yaşlı yetişkinler arasında inme riski, tanının ilk üç günü içinde en yüksekti.

Önceki çalışmalar, COVID-19'lu yetişkinler arasında felç riskini inceledi ancak bulgular tutarsızdı ve çok azı özellikle inme riski daha yüksek olan yaşlı yetişkinlere odaklandı.

Bu çalışma, ABD'de 65 yaş ve üstü 37 bin sağlık kaydını inceleyerek COVID-19 tanısı konan yaşlı yetişkinler arasında tıkalı bir kan damarı nedeniyle inme olan iskemik inme riskini inceledi.   Çalışma, COVID-19 teşhisinden hemen önceki ve sonraki günlerde inme riskini, çalışmanın diğer günlerinde veya kontrol dönemindeki riskle karşılaştırdı.

Analiz sonucu şunlar bulundu:

  • En büyük inme riski, COVID-19 teşhisinden sonraki ilk üç gün içinde meydana geldi - kontrol dönemine göre 10 kat daha fazla.
  • COVID-19 tanısından sonraki ilk üç günün ardından, inme riski hızla azaldı ancak kontrol dönemine göre daha yüksek kaldı. Spesifik olarak, 4-7. günler arasında inme riski %60 daha yüksekti ve 8-14. günler arasında inme riski kontrol dönemine göre %44 daha yüksekti. En düşük inme riski, inme riskinin kontrol dönemine göre %9 daha yüksek olduğu 15-28 gün sonra meydana geldi.
  • 65-74 yaşları arasındaki daha genç bir katılımcı alt grubu, 85 yaş ve üstü ve inme öyküsü olmayanlarla karşılaştırıldığında, COVID-19 tanısından sonra daha fazla inme riskine sahipti.
  • Cinsiyet, ırk ve etnik köken ile ilgili inme riskinde hiçbir farklılık yoktu.

Anahtar Kelimeler:

covid inme amerikan inme dernegi inme konferansi

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