Covid'i yenen Şule öğretmenden doktorlara duygulandıran ziyaret

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Covid-19’u yenen öğretmen Şule Güvercin, Kozan Devlet Hastanesinde hayatını kurtaran hekimleri çiçek ve tatlı ile ziyaret ederek, duygusal anlar yaşadı.

2 ay önce korona virüse yakalanan ve durumu ağırlaşmasının ardından devlet hastanesinde entübe olarak tedavi altına alınan Şule Güvercin (45) gördüğü tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasının ardından Başhekim Op. Dr. Çağlar Bozkurt ve Yoğun Bakım Doktoru Uzm. Dr. Esra Süt Yıldız'ı çiçeklerle süslediği tatlı ile ziyaret etti.

Vatandaşların bu hastalığı hafife almaması gerektiğini ve doktorların yoğun bakımda nedenli özverili olduğunu kaydeden Şule Güvercin (45), 12 Mart'ta hastaneye yatarak 26 Mart'ta entübe olmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesi ve doktorların desteği ile hayata tutunarak hekimlerin desteği ile hastalığı atlattığını kaydetti.

Kozan Karacaoğlan Kız Meslek Lisesinde tarih öğretmeni olan Şule Güvercin, "Yoğun bakımda 10 gün kaldım 5 gün de serviste kaldım. Entübe olan bir hastayım. Doktorların sayesinde hayattayım. Doktorlarımıza hemşerilerimize çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Ben bu hastalığın bu kadar ağır olacağını hayal bile etmezdim. Herkese çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Hastalığın teşhisinde gecikmemelerini öneririm. Ben bu konuda biraz gecikmiştim. Yoğun bakımda yattığımda o zaman doktor ve hemşirelerin nasıl özverili çalıştığını gördüm. Ben bu kadar zor koşullarda olduğunu hayal bile etmezdim. Atatürk’ün dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünün ne denli önemli ve doğru olduğunu gördük. Tüm sağlık çalışanlarına, emeklerine, özverilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hasta yakını Emin Saygılı da yoğun bakım sürecinde en zorlu günlerde doktorların mücadelesine şahit olduğunu ifade ederek, hasta yakınlarına bilgi vererek, iyileştirerek hasta ile ilgilenmede çok büyük emekleri olduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Esra Süt Yıldız ise, Covid-19 nedenli genç yaşlı demeden birçok hastayı kaybettiklerini, bir buçuk yıldır zor günler yaşadıklarını ifade ederek, “Evliyim. Pandemi ile birlikte çok farklı bir hayat başladı bizim için. O nefes alamayan hastaları böyle sağlıklı görmek ne güzel. Bir de bunun duygusal boyutu var. Bir dönem her nöbetimde 4 hasta kaybediyordum. Çok zor bir süreç. Aşının etkilerini görmeye başladık. Bu süreci maske mesafe ile tedbirler ve aşı ile atlatacağız” diye konuştu.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağlar Bozkurt ise tüm hekimlerin gecesini gündüze katarak çalıştığını belirterek, “Siz hastalarımızı böyle görünce çok mutlu oluyoruz. Büyük bir emek var. Hem hastalarımız hem hekimlerimiz hem sağlık çalışanlarımız çok büyük emek veriyor. Hastalarımızı böyle görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.