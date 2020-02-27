Cuma namazına koronavirüs engeli: Tahran'da kılınmayacak

Tahran- İran'ın başkenti Tahran'da, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.
Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakasının yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.
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