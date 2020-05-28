Cumhurbaşkanı: 1 Haziranda kamu personeli mesaiye başlıyor, restoran ve kafeler açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Salgının ve can kaybının önlenmesinde dünyaya örnek olduk. Sağlık çalışanlarına bu konuda tekrar teşekkür ediyorum.

Yarın Sancaktepe'de 2 ayda inşa ettiğimiz 1800 yataklı Acil durum Hastanesinin açılışını yapacağız.

Sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki vatandaşımızı koronavirüs sürecinde yalnız bırakmadık.

Salgını kontrol altında tutuyoruz.

Hastalıkta kullanılan ilaç ve cihazlarla ilgili kendi üretimimizle iyi durumdayız.

Tüm çabalarımız sonucunda yeni normal sürecine geçme imkanı buluyoruz.

Bu hafta itibariyle;

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziaran için tamamen kaldırılmıştır

Kamu personeli 1 Haziranda işine başlayacak

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlama yaşını 18 'e indiriyoruz

Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren restoran ve kafeler saat 22:00 ye kadar açık olacak

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.