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Cumhurbaşkanı 11 üniversiteye rektör atamalarını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı 11 üniversiteye rektör atamalarını yaptı
23 Kasım 2018 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre,

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir,

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran,

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani recep tayyip erdogan resmi gazete

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