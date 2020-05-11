Cumhurbaşkanı: 16-17-18-19 Mayısta Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''16 -17 -18- 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 9 ilimiz için daha giriş çıkış kısıtlamasını sonlandırma kararı aldık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerekk devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo.

Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan biraraya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.

Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Dün Gayrettepe-İstanbul Metro Hattı'nın tünel ışığını görme törenini icra ettik. En geç Eylül 2021'de tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. 20 Nisan'da Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hastanemizin ikinci etabını sayın Abe ile birlikte 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

Tamamen Türkiye'ye mahsus bir model olan genel saglık sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği meblağ ile dahil olduğu bu sistem pekçok ülke tarafından yakın takibe alınmıştır.

Özel sağlık kuruluşlarının da makul katkılarla sisteme dahil olması ülkemize mahsus bir uygulamadır. Salgın döneminde tedavi yönteminde, ilaçlarıyla 11 kanser olmak üzere 43 kritik ilacı ödeme kapsamına alarak vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu gösterdik.