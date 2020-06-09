Cumhurbaşkanı: 18 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze kabine toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sona erdi. Erdoğan sinema ve tiyatroların 1 Temmuz'dan sonra açılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10:00 ile 20:00 arasında dışarı çıkabileceğini belirtirken, 18 yaş ve altına uygulanan tedbirlerin ise kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Uzun bir aradan sonra, yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntılarla atlattığımız bir gerçektir.

Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tek başına salgını yenmemizle birlikte dünyanın tamamının salgını yenmesi gerekiyor. Yeni normal denen gerçeğin bir süre devam edeceğine kendimizi alıştırmalıyız.

Maskeden solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için tüm imkanlara sahibiz. Hizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakım sayısı, ülkelerin toplamıyla yarışacak sayıdadır.

Yeniden yaptığımız ve modernite ettiğimiz hastaneler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. Herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Doktorundan hemşiresinde teknik ekibine kadar tüm sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Ancak bu görüntülerin istisna olduğunun kanaatindeyim. Üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin önce çıkması için hem sağlık hem de ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz.

Her mücadeleyi yürüteceğiz. İstiklal harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri gerçekleştirmekte yeterince başarılı olamamıştık. İnşallah bu sefer farklı gelişecektir. Bu sürece destek vermenizi istiyorum.

Allah’ın izniyle, 2023 hedeflerimize ulaşmamıza en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Evlatlarımıza emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaasında son dönemece giriyoruz. Tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım.

İŞTE YENİ KARARLAR

Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde;

Lokanta, kafe ve kıraathane kapanış saatleri 24.00’de uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz’dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 10:00 ila 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir her gün.

18 yaş altı kısıtlaması kalkmıştır.

Milli parklar gibi parklar 18 yaş altı, 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

Düğün salonları belirlenen kurallara uygun şekilde 1 Temmuz’dan itibaren hizmete başlayabilecektir

Aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasın diliyorum.

Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasını ardından ilaç kullanıma sunulacaktır. Corona virüsü salgını küresel ekonomi üzerinde, tarihte benzerine az rastlanılan olumsuz bir etkiye neden oldu. Önceki krizlerden farklı olarak hem arz hem de talep yönünde daralma nedeniyle önemli ölçüde düştü.