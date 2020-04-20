Cumhurbaşkanı: 31 ilde 23 Nisandan itibaren 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test vaka oranımız azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır.

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla görevlerini yürütüyor. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczanelerden devam ediyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı.

Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklaman tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket boyutuna ulaşmasının önüne geçtik. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutma konusunda 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı planlıyoruz.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da bir süre daha devam ettireceğiz.