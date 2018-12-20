'Cumhurbaşkanı 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi yapımı için talimat verdi'

Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yalovalıların kente hastane yapımıyla ilgili taleplerini ilettiğini, Erdoğan'ın da Sağlık Bakanı'nı arayarak, 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi’nin yapımına derhal başlanması yönünde talimat verdiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Bağatar, “Yalova için çıkılan bu yolda vatandaşlarımızın her zaman en güçlü sesi olmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Yalova istedi, bizler ses olduk. Cumhurbaşkanımız da bizlere tüm desteğiyle cevap verdi. 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi Yalova’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

