Cumhurbaşkanı adayı İnce: 'Sağlık çalışanlarına yıpranma payını vereceğiz'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sağlıkta yıpranma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sağlık çalışanlarımıza sözümdür: Hakkınızı ödeyemeyiz ancak yıpranma payınızı vereceğiz. Emekli maaşlarınız mesleğinize yakışır olacak. Size yönelik şiddete tolerans göstermeyeceğiz. #doktorlarçözümistiyor'' ifadesini kullandı.