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Cumhurbaşkanı adayı İnce: 'Sağlık çalışanlarına yıpranma payını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: ''Sağlık çalışanlarımıza sözümdür: Hakkınızı ödeyemeyiz ancak yıpranma payınızı vereceğiz'' dedi
Cumhurbaşkanı adayı İnce: 'Sağlık çalışanlarına yıpranma payını vereceğiz'
21 Haziran 2018 -
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sağlıkta yıpranma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sağlık çalışanlarımıza sözümdür: Hakkınızı ödeyemeyiz ancak yıpranma payınızı vereceğiz. Emekli maaşlarınız mesleğinize yakışır olacak. Size yönelik şiddete tolerans göstermeyeceğiz. #doktorlarçözümistiyor'' ifadesini kullandı. 

 

 

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muharrem ince saglik calisanlari cumhurbaskani

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0
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
21.06.2018 17:55:27
Siyasiler gölge etmesin başka ihsan istemeyiz.
People
4
2) HAKAN (OP.DR)
21.06.2018 15:37:00
ŞİMDİ Kİ İKTİDAR 10 YILDIR HER TIP BAYRAMINDA YIPRANMA PAYI VERDİ, BAKALIM MUHARREM BEY SİZ KAÇ YILDA VERECEKSİNİZ..
People
12
3) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
21.06.2018 15:07:44
Neden Bimem Ama Bu Söze , Bu Mesaja Güveniyorum....

Acaba Bundan Öncesinde Yaşadığımız , Hepimize Yaşatılan Hayal Kırıklıkları İle Bunun Bir İlgisi olabilir Mi ???
People
5
4) drovuz (uzdr)
21.06.2018 14:54:10
hadi bakalım en azından söz veriyor, ha diğerleri de verdi milyon kere ama göreceğiz bakalım
People
5
5) Uzm (dr)
21.06.2018 14:49:28
Doktorları sürekli kandırıyorlar ancak kazık yiye yiye akıllandım artık. İşlemiyor hiç.
People
8
6) DtMert (Dentist)
21.06.2018 14:45:05
Elbette oyumuz hekimi hatırlayan, hak ettiği ve layık olduğu yere koyan, dünyanın en saygın ve prestijli mesleğinin itibarını geri verenlere... selam olsun
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