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Cumhurbaşkanı: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Cumhurbaşkanı: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
21 Nisan 2020 16:28 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz."

"Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür."

"Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz."

"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz"

"Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir"

"Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir."

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani

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