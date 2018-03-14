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Cumhurbaşkanı Erdağan Yıpranma payı ve emeklilik konusunda en kısa sürede sonuç alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdağan Yıpranma payı ve emeklilik konusunda en kısa sürede sonuç alacağız
14 Mart 2018 -
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Cumhurbaşkanı: Sağlık çalışanına yıpranma payı, emeklilik sorunu Hükümetimizin planı içerisinde, en kısa sürede bu konuda sonuç alırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına kalkan elleri affetmenin mümkün olmadığını, bunların teröristten hiç bir farkı bulunmadığını söyledi. 
 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorları ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur.

Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazilerdeler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.

Güneydoğu'da bu terörsitler okullarımızı bombalamadı mı? Yakmadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak. Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun Kürt kardeşimin okuyacağı okulu yakıyorsun.

Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu korumak zorundayız. Başarının sırrı insandır. İnsan varsa emek var, sermaye var, hatta tüketim var. Avrupa ülkelerinin en büyük sıkıntısı nüfus artışının eksiye düşmesidir. Sizlerin de desteği ile nüfusumuza hep birlikte sahip çıkacağız.

ŞEHİR HASTANELERİ

Bu benim geleceğe yönelik projelerim içindeydi. 30 büyük şehrimizde bunaların olması şart. Ondan sonra sıra sıra bunları küçülterek diğer şehirlerimizde devam etmek. 

SAĞLIKÇILARIN YIPRANMA PAYI

Sağlıkçıların yıpranma payı konusunda Başbakanımızla görüştük, hükümet programımız içinde.

 

 

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