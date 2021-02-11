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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Erdoğan, "Ben de ikinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı
11 Şubat 2021 17:17 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk doz COVID-19 aşısını 14 Ocak'ta AK Parti MYK'sı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde yaptırmıştı.

İkinci dozu bugün uygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Erdoğan, "Ben de ikinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" dedi. 

Aşı takvimi işliyor

Sağlık çalışanlarına da ikinci doz aşı uygulaması yurt genelinde devam ediyor. Bugün 70 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı. Yarın da 65 yaş üzerinin ilk doz aşıları yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani ikinci doz covid-19 asisi

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