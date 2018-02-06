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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türk Tabipler Birliği'ndeki 'Türk' kelimesi çıkartılıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Gözümüzün önünde yalanla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi. Geriye kala kala 780 bin metre kare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bize bunu çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar, bunu böyle bilsinler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Tabipler Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türk Tabipler Birliği'ndeki 'Türk' kelimesi çıkartılıyor
06 Şubat 2018 - Hürriyet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grubu'nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

Anahtar Kelimeler:

ttb recep tayyip erdogan

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2
1) Allı Turna (Dr)
06.02.2018 15:02:00
Türkiye Türklüğü ile gurur duymaktadır. Siz de alışırsanız iyi olur. Tabip Odasına kürtçülük yaptıkları için kızgınım ama Türk adını çıkarmak ne demek?
People
2
2) vatan (sm)
06.02.2018 14:48:37
devletten vyüksek maaş al milii mücadleye karşı ol.
People
2
3) ENVER (DR)
06.02.2018 14:43:52
"Erdoğan, -5 yıla bir yıl yıpranma payı olarak bir sözüm vardı. 16 Nisan'dan sonra bunu süratle çözeceğiz- dedi; https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-cumhurbaskani-erdogandan-saglik-calisanlarina-yipranma-payi-mujdesi-11-681-73177.html
People
4
4) Ali sagır (Dr)
06.02.2018 14:09:10
Tabibler birligine akıtılan aidat adı altındaki finans kaynagının kesilmesi lazım .Bunlar bundan anlarlar zorunlu olarak calışan özel veya muayenehane hekimlerini bu çileden kurtarın
People
5
5) ufuk engin (uzman doktor)
06.02.2018 14:02:58
İyi de sayın cumhurbaşkanım bu ibareyi kaldırmak onların istekleri ve amaçlarına uygun olmuyor mu?Zaten Türk kelimesinden alerji duyan bir grup değil mi bu kişiler?
People
7
6) Yunus Coşkun (Uzman Dr)
06.02.2018 14:00:23
Bu habere en çok TTB sevinir. Bence TTB deki iki "T" de çıksın. Tabiplerin hakları ve sorunlarıyla ilgilenmeyen, Maalesef ki Türk Hekimlerini zaten temsil etmeyen bir oluşum..
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