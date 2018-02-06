Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türk Tabipler Birliği'ndeki 'Türk' kelimesi çıkartılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Gözümüzün önünde yalanla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi. Geriye kala kala 780 bin metre kare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bize bunu çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar, bunu böyle bilsinler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Tabipler Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" diye konuştu.

06 Şubat 2018 - Hürriyet