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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek
29 Haziran 2020 18:44 - AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının, yarın kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirileceğini bildirdi. 

Kısa Çalışma Ödeneği ve nakdi ücret desteği 1 ay daha uzatıldı
Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olduğunu söyledi.

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