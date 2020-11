Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz Sancar Mardin'den çıkmıştı, Taner Demire hocamız da Yozgat'tan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sağlık altyapısının gücünün depremde olduğu gibi koronavirüs salgınında da en büyük avantajlardan birisi olduğunu vurgulayarak, dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını sürecinde canla başla, fedakarca çalışan sağlık ordusuna şükranlarını sundu.

“Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi”

Dünyanın tamamı ile Türkiye’yi de olumsuz etkileyen salgının yeni dalgalarla yoluna devam ettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun bir çaba içindedir. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız. İşte böyle bir dönemde gerçekleşen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu’nun dördüncü toplantısını iş birliği imkanlarının genişletilmesi ve eldeki birikimin paylaşılması bakımından önemli bir adım olarak görüyorum. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi. Bırakın yardımlaşmayı, dayanışmayı salgın karşısında mazlum ve mağdurlar adeta kaderlerine terk edildi.”

CUmhurbaşkanı Erdoğan "Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü hematoloji, tıbbi onkoloji ve kök hücre alanındaki çalışmalarıyla layık görülen Prof. Dr. Taner Demirer hocamızı tebrik ediyorum. Pekçok bilim platformunda görev alan Taner hocamız, daha önce de kendisine başka ödülleri de tevdi ettiğimiz, kanser alanındaki çalışmalarını yakından bildiğimiz ülkemizin gurur bilim insanlarından biridir. Aziz Sancar Mardin'den çıkıp Amerikada bilim basamaklarını tırmanmıştır. Taner Hocamız da Yozgat'tan çıkıp ülkemizdeki eğitiminin ardından kendini yurtdışında yetiştirmiş 33 yıldır da hizmetlerine ülkemizde devam eden bir değerimizdir. İnşallah hocamızın birikiminden daha çok faydalanacağız" diye konuştu.

TÜSEB Hizmet Ödülü’nü, Koçak Farma İlaç Sanayi Firmasına verildi. TÜSEB Teşvik Ödülleri’ni ise Bilkent Üniversitesinden Dr. Abdullah Ercüment Çiçek, İzmir Biyotıp Genom Merkezinden Dr. Arif Ergin Çetin ve Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Gönen aldı.

Prof. Dr. Taner Demirer Kimdir?

2002 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi

2014 Yılı TBMM Onur Ödülü Sahibi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konsey Üyesi (2015-2018)

Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) Asli Üyesi

Dünya Akdemiler Birliği (IAP) Seçici Kurul Üyesi (2013-2016)

Dr. Demirer 1984 yılında Ankara Tıp Fakültesinden dönem üçüncüsü olarak mezun olmuş ve 1987-1997 yılları arasında 10 yıl süre ile ABD de eğitim görmüştür. ABD de bulunduğu dönem içerisinde iç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesine bağlı Fred Hutchinson Kanser Merkezinde yapmış ve kendisine bu enstitüde ‘Outstanding Clinical Research’ ödülü verilmiştir. İç hastalıkaları ve Tıbbi onkolojide Amerikan Board sınavlarını geçen Dr. Demirer ‘American Board of Internal Medicine’da diplomattır. 1998 yılında ülkemizde hematoloji alanında verilen ‘ROCHE Tıp Araştırma Ödülü’nü almıştır. Dr. Demirer 2001-2007 yıllarında kısa adı EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) olan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliğinin Solid Tümör Grubu Başkanlığı ile kısa adı FECS (Federation of European Cancer Societies) olan Avrupa Kanser Federasyonu konsey üyeliği görevlerini yürütmüştür. Dr. Demirer aynı zamanda Bone Marrow Transplantation ve Journal of Hematotherapy & Stem Cell Research gibi Hematoloji ve Onkoloji alanında uluslararası düzeyde tanınmış dergilerin editorial board’unda da danışman olarak görev yapmıştır. Dr. Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999 da Ankara Numune Hastanesinde kurmuş ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Temmuz 2003 ve Mart 2015 tarihlerinde Istanbul da yapılan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Kongresinin Başkanlığını yapmıştır. 2002 yılında Sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülünü almıştır. Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) asli üyesi olan Demirer , TÜBA Konsey üyeliği ve Dünya Akademiler Birliği (IAP) Seçici Kurul üyelikleri de yapmıştır. Dr. Demirer aynı zamanda TÜBA Kanser Çalışma Grubu başkanı ve Kök Hücre Çalışma Grubu üyesidir. Kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı nitelikli çalışmaları ve Ülkemizi yurt dışı bilimsel platformlarda temsil kabiliyeti nedeni ile Ekim 2014 de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülünü almıştır.