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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baro ve tabip odaları seçimleri yeniden düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı AK Parti MYK Toplantısı'nda açıklama yaptı. Erdoğan "Baro ve tabip odalarının seçim usulleri yeniden belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a saldırı bu yöndeki çalışmanın aciliyetini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baro ve tabip odaları seçimleri yeniden düzenlenecek
05 Mayıs 2020 18:43 - AA
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Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı.

Baro ve tabip odaları seçimleri yeniden düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste pek çok düzenlemenin neticelenmeyi beklediğini de hatırlatarak,

"Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerini yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır. Geçtiğimiz gün Ankara barosunun ve aynı zihniyetteki yapıların diyanet işleri başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemi ile ilgili düzenlemenin aciliyetini göstermiştir. Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmıştık ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı yeniden ele almayı, varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede meclisin takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgesinde yer alan taahhütlerimizde henüz kanunlaşmamış olanlara ilgi hazırlıkları hızlandırmalıyız"şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

recep tayyip erdogan barolar ve tabip odalari secimler

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