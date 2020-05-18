Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene okullar açılmayacak, Bayramda 4 gün sokak kısıtlaması olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları:

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK!

“MASKE KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRECEĞİZ”

“HASTANELERDEKİ VAKA SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK DÜZEYDE”

23-24-25-26 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

ŞARTLARI UYGUN OLAN CAMİLER İBADETE AÇILIYOR

YARIN SAAT 19:19’DA İSTİKLAL MARŞI SÖYLENECEK



Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

* Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazan-ı Şerif’in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz Leyle-i Kadrinizi tebrik ediyorum.

* Ülkemizde Suriye’de, Libya’da ve dünyanın başka yerlerinde mübarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

“SALDIRANLARIN HESABINI MİLLETİMİZ SANDIKTA GÖRECEKTİR”

* İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK’lıların Van’da yaptığı eylem ile CHP’lilerin Adana’da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

* Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.



* Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

* Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

* Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.

“MASKE KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRECEĞİZ”

* Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

* Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

* Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

* Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

“HASTANELERDEKİ VAKA SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK DÜZEYDE”

* Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi’ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi, sakuranın Japonya’yı temsil etmesini istedik.

* Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

* Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

* Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.

* Cumhurbaşkanı yardımcılığımızın koordinasyonuyla ve Sağlık Bakanlığı ve kurumlarımızla işbirliğinde normalleşmeyi adım adım hayata geçiriyoruz.

23-24-25-26 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

* 1 haftalık dönemde bazı illerimizdeki küçük sıkıntılar dışında uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir önceki hafta şehirler arası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize, geçtiğimiz hafta 9 ilimizi ilave etmiştik. Halen 15 ilimizde cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

* Çay hasadı için Karadeniz’e gitmek isteyen vatandaşlarımız yarın gece sokağa çıkma sınırlandırılmasının bitişiyle gidebileceklerdir. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlarımıza kolaylık gösteriyor destek veriyoruz.

* Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs’ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

* 60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

ŞARTLARI UYGUN OLAN CAMİLER İBADETE AÇILIYOR

* 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.

* Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

* Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecektir.

* Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı’nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız.

* Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız.

* Bayramdan sonra inşallah DSİ’nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız.

* Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.

* Siyasi ve ekonomik iklimini nasıl kendimize değerlendireceğimizle ilgili planları şimdiden yapmaya başladık.

* Haziran ayında normalleşme takvimiyle birlikte her alanda eskisinden çok daha büyük atılımlara gireceğiz.

* Tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıları, kurulan tuzakları, oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz.

“ALÇAK OYUNLARA DÂHİL OLANLARI TAKİP EDİYORUZ”

* Türkiye diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı saldırıya karşı mücadele etmektedir. 2018 Ağustos’unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyunlara dâhil olanları takip ediyoruz. Ülkemizden yurtdışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız.

* Suriye’den Libya’ya karşı olan herkesi destekleyenleri bir an önce pozisyonlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Türkiye’ye karşı hala eli kanlı teröristlerin, kendi halkını katleden diktatörlerin yanında yer alanların bir an önce gerçekleri görmelerini diliyoruz.

YARIN SAAT 19:19’DA İSTİKLAL MARŞI SÖYLENECEK

* İnşallah yeni dönemde tüm bu hakikatler ışığında büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaasını hızla tamamlayacağız. Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun’a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman’da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19’da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyoruz.

* Sürgünde şehit olan Kırımlı Tatar kardeşlerimizi rahmetle yadediyorum, sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum, hepinizi hayırlı iftarla yadediyorum. Kalın sağlıcakla.



