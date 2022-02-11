Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COVID sürecini çok rahat atlattım, 2 Sinovac 3 de Biontech oldum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Covid-19'u atlatan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COVID sürecini çok rahat atlattım, 2 Sinovac 3 de Biontech oldum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

11 Şubat 2022 15:07 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 sürecine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında aşıların etkisiyle hastalığı hafif geçirdiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm." dedi.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu: Cumhurbaşkanımızın PCR testleri negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin de "Henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar inşallah atlatır." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani recep tayyip erdogan koronavirus asi sinovac biontech

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.