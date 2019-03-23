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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etlik Şehir Hastanesi yıl sonunda hizmete açılacak
Cumhurbaşkanı : Burası Ankara, Türkiye'nin başkenti. İnşallah Etlik Şehir Hastanesi'ni de 3 bin 577 yatak kapasitesiyle yıl sonunda hizmete sunuyoruz. Böylece toplamda 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etlik Şehir Hastanesi yıl sonunda hizmete açılacak
23 Mart 2019 -
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ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Hipodrum'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.


Ankara'daki ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklere de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza ve engellilerimize 4,5 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 36'sı hastane olmak üzere toplamda 141 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Yatak kapasitesi 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanemizin açılışını 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaptık. Sadece ülkemizin değil Avrupa'nın ve dünyanın en büyük, en modern sağlık tesislerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanemizin başkentimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ikincisi de geliyor, Etlik'e de ikincisini yapıyoruz. Burası Ankara, Türkiye'nin başkenti. İnşallah Etlik Şehir Hastanesi'ni de 3 bin 577 yatak kapasitesiyle yıl sonunda hizmete sunuyoruz. Böylece toplamda 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz. 200'er yatak kapasiteli Mamak ve Gölbaşı devlet hastanelerini seneye, 480 yataklı Sincan Devlet Hastanesi'ni de iki yıla kadar tamamlıyoruz. 150 yataklı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin de yapımına başladık."

Anahtar Kelimeler:

etlik sehir hastanesi

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