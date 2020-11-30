Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün 21 ile 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor:
Soğuk algınlığı, gribin artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımıza en büyük teşekkürümüz onlara ilave yük getirmemek olacaktır.
Sağlık çalışanlarımızın emeklerini değersizleştirici açıklamalarına karşı dikkatli olmalıyız.
Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz.
İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir.
Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır.