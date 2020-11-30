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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün 21 ile 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün 21 ile 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
30 Kasım 2020 20:00 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor:

Soğuk algınlığı, gribin artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımıza en büyük teşekkürümüz onlara ilave yük getirmemek olacaktır.

Sağlık çalışanlarımızın emeklerini değersizleştirici açıklamalarına karşı dikkatli olmalıyız.

Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz.

İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir.

Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır.

  • Yeni kısıtlamalar salı akşamından itibaren geçerli olacak
  • Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. 
  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır.
  • Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.
  • Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçmeyecektir.

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son dakika sokaga cikma kisitlamasi cumhurbaskani

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