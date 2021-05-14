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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran başına kadar kontrollü normalleşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kısıtlama döneminin sonunda pazartesi gününden itibaren yeni takvimin açıklanacağını belirterek, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran başına kadar kontrollü normalleşme
14 Mayıs 2021 14:49 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor."

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani kontrollu normallesme

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