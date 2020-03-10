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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk
10 Mart 2020 -
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ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık.Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz​"

 

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani erdogan koronavirus

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