Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk

ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık.Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz​"