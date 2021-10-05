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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki okulda karantina uygulamasına gidildi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Akademik Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda kapanma uygulanmayacağını yalnızca sınıfların karantinaya alınabileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki okulda karantina uygulamasına gidildi
05 Ekim 2021 15:23 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Okulların tamamında kapanmaya gidilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri kullandı:

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

Anahtar Kelimeler:

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