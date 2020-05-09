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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de inşaatı süren Çok Amaçlı Acil Durum Hastanelerinde incelemelerde bulunarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceledi
09 Mayıs 2020 17:53 -
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nden öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesine geldi.

İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından çalışmalara ilişkin bilgi verildi. 

Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek üzere helikopterle buradan ayrıldı.

- Yassıada'yı havadan inceledi

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da temeli atılan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi inşaatındaki çalışmaları da denetleyen ve Bakan Koca'dan bilgi alan Erdoğan, buradaki işçilere hitap etti.

Erdoğan, daha sonra tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde inşası süren ve 45 günde tamamlanması planlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesini de inceledi.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sağlık ve Gıda Politika Kurulu Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:

recep tayyip erdogan sancaktepe

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