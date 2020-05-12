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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsün kökü kazınmadığı müddetçe teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsün kökü kazınmadığı müddetçe teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır
12 Mayıs 2020 15:28 - AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır." diye konuştu.

"Karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız"
Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus recep tayyip erdogan

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