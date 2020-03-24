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Cumhurbaşkanı Erdoğan okul tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda açıklamada bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağını sorması üzerine Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uyulması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan okul tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda açıklamada bulundu
24 Mart 2020 15:57 - İHA
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Bakanlarla internet ortamında görüntülü görüşme yapıldığı sırada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni uzaktan eğitim sisteminin hayırlısı olması dileğinde bulundu. Çalışmaların bir kısımını takip ettiğini belirten Erdoğan, uzaktan eğitim sistemiyle gelcekteki eğitim sisteminin temelinin atıldığı sinyalini verdi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelecek haftalarda da tatil olup olmayacağı konusunda Bilim Kurulu ile görüşeceklerini aynı zamanda kendilerinin talimatlarını ne yönde olacağını sordu. Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kararını önemsediğini belirterek, '' Bilim Kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyora ona uyalım. İşin ehli onlar, dolayısılya onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var'' cevabını verdi.

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