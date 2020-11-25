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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay sonu aşı, Nisan'da yerli aşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Dünyada geliştirilen tüm aşıları yakından takip ediyoruz. Bunların bir kısmına şimdiden ön siparişlerimizi de verdik. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıdaki ilk uygulamaları yapmayı ümit ediyoruz. Daha da önemlisi kendi aşımızla ilgili önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay sonu aşı, Nisan'da yerli aşı
25 Kasım 2020 12:06 -
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Erdoğan, partisinin son grup toplantısından bu yana gerek hükümet çalışmalarında gerekse parti faaliyetlerinde yoğun gündemleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de yükselişe geçen koronavirüs salgınının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor." dedi.

Bu kapsamda alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Bunun için milletimden sabır ve destek bekliyorum. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o derece az ihtiyaç duyarız." diye konuştu.

En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olacağız

Erdoğan, aşı geliştirme çalışmalarında artık uygulama aşamasına gelen projeler olduğuna değinerek, Çin, Rusya, Amerika ve Avrupa'da geliştirilen tüm aşıları yakından takip ettiklerini ifade etti ve ekledi:

"İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz.

Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın tamamı salgın tehdidinden kurtulmadan tek tek ülkelerin kendilerini güvene almalarının manası olmadığına inanıyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insanlığın ortak sorunlarının çözümü ve hakkı, hakkaniyeti, adaleti sağlama hususunda etkisiz kalan kurumların reform ihtiyacını tekrar tekrar vurguluyoruz."

Anahtar Kelimeler:

son dakia asi koronavirus

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