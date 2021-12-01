Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktora 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak" dedi.

"3600 ek göstergeyle ilgili 2022'yi işaret ettiniz, 'Yıl sonuna kadar.' dediniz ama takvim belli mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak. 3600 ek göstergeyle ilgili şu anda bütün çalışmaları ilgili bakan arkadaşımız Vedat Bey, onlar yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Medimagazin'in edindiği bilgilere göre söz konusu artışlar sabit ek ödeme ve genel bütçeden olacak ve emekliliğe yansıyacak şekilde yapılacak.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz"