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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere zam yapılacağını duyurdu. Bakan Koca ise, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız
01 Aralık 2021 14:04 - AA
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Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktora 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak" dedi.

Son dakika.. Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi

"3600 ek göstergeyle ilgili 2022'yi işaret ettiniz, 'Yıl sonuna kadar.' dediniz ama takvim belli mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak. 3600 ek göstergeyle ilgili şu anda bütün çalışmaları ilgili bakan arkadaşımız Vedat Bey, onlar yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Medimagazin'in edindiği bilgilere göre söz konusu artışlar sabit ek ödeme ve genel bütçeden olacak ve emekliliğe yansıyacak şekilde yapılacak.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: 

"Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz"

Anahtar Kelimeler:

zam pratisyen hekim uzman hekim ek gosterge hekim

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People
107
1) Selim (İlaç Uzmanı)
01.12.2021 18:12:50
Eczacı ve hemşire arkadaşlara zırnık yok gene. Doktor bakanlığı şaşırmadık. İnşallah seçimle gideceksiniz ve bu adaletsizlik bir son bulacak. İşçiler bizi geçti size de yaklaşınca bastınız zammı aferin.
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80
2) Coşkun (Emekli Kbb uzmanı)
01.12.2021 16:13:41
Sene 1989 aylardan nisan zamanın Başbakanı Turgut Özal doktorların maaşlarına yüzde 100 zam yapılacak demişti .Kimse inanmamıştı hadi oradan denmişti .Ama 1989 yılı mayıs ayında yüzde yüz zam yapıldı o Zaman bol sıfır vardı 750 bin lira 1,5 milyon lira olmuştu bende tam evleniyordum çok rahatlamıştım. Onun için bu artışın olacağına inanıyorum zaten bu yeni değil 3-4 aydır gündemdeydi .Esasında bu da az ama hiç yoktan iyidir.
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100
3) Hemşire Mukaddese ..(UZM HEKİM) (uzman dr)
01.12.2021 15:57:24
:)))) Komiksiniz gerçekten güldürdünüz beni.. Doktor olsaydınız o zaman sizde biraz daha zeki ve çalışkan olup!
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95
4) Mustafa Serdar (Emekli dr)
01.12.2021 15:31:59
Doktorlar biz olmasak ilaç bile veremezler,damar yolu açamazlar yazmış, haklı biz tek başımıza ayakkabımı bağlayamayız,yemek yiyemeyiz,ayrıca biz doymuyoruz meclise gidip biz zam istemiyoruz demeliyiz.Mukaddes hemşire çok güldüm Allah sana uzun ömür versin.
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169
5) Çok bilen hemşire mukaddese (Uzman dr)
01.12.2021 15:26:27
Damar yolu açmakla dünya kurtarılıyorsa güzelmiş☺️ Keşke hastanedeki tüm damar yolu açanlar el ele tutuşsa tüm hastaların canını kurtarsa bize de gerek kalmasa evimizde çay kahve içsek hayaller ❤️ Hayatlar ise serviste kısır poğaça partilerinde habire kısır yiyen hemşireler.
People
16
6) Uzm (Dr)
01.12.2021 15:22:24
31 Şubattan geçerli olmasın.
People
86
7) A.G (Hekim)
01.12.2021 15:21:39
Sabit ek ödeme zammı, tüm personele yapıldı sadece doktorlar hariç!!! Hatta bu ödemelerin doktorların ek ödemesinden yapılacak kesintilerle yapılacağı yazıldı. Hekimlerin ek ödemelerinde azalan kısım, bu zamla telafi edilmiş gibi olursa zammın çok da bir anlamı olmaz gibi. Umarım sabitlerimizde de diğer tüm personel gibi hakkaniyetli bir artış olur.
People
95
8) DrTuba (Uzman dr)
01.12.2021 15:07:32
Sabit ödeme, genel bütçeden verilecek,buna da zam deniliyor. Hastaneler sabit ödemeyi veremeyecek durumda olduğu için...
People
54
9) hekim (dr)
01.12.2021 15:06:20
arkadaşlar sabiti maaşa ekleyeceklermiş zam değilmiş malesef, şaşırdık mı :))
People
62
10) Hemşire Mukaddes (Hemşire)
01.12.2021 15:02:54
Hep doktorlara zaten. Hayır doymuyorlar da. Döner onların, zam onların. Biz olmasak ilaç bile veremezler, bir damar yolu açamazlar ama her şey onlara.
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