Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermediklerini, vermeyeceklerini dile getirdi.

Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarının kontrol edilebilecek bir seviyede olduğunu anlatan Erdoğan, "İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Bu dönemde özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette bazı aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilmektedir. Bunların önüne geçecek tedbirleri de en kısa sürede alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.