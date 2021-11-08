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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak
08 Kasım 2021 19:51 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermediklerini, vermeyeceklerini dile getirdi.

Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarının kontrol edilebilecek bir seviyede olduğunu anlatan Erdoğan, "İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Bu dönemde özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette bazı aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilmektedir. Bunların önüne geçecek tedbirleri de en kısa sürede alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması  artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.

 

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People
19
1) Hakan (Dr)
08.11.2021 23:18:11
Bir milyon kişi alsanız bu kara delik yutar
Kırk bin kişi başlamadan seksen bin kişi sağlık müdürlüğü ve sağlık bakanlığındaki yada başhekimlikler ve idari birimlerdeki arazi birimlerine geçer ve bu kara delik çok personel yutar
Gene doktor sekretersiz servis hemşiresiz acil personelsiz devam ederiz
People
17
2) Muzaffer Hekim (Emekli )
08.11.2021 20:29:59
Maaşlarını da doktora ödettiniz mi tamamdır!
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