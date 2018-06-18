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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz
18 Haziran 2018 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde yaptığı konuşmada sağlıkta şiddete dikkat çekerek şunları söyledi: "Bundan sonra da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Ne hastalarımız kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dedik ki, yetmez. Samsun’a bir de şehir hastanesi yakışır dedik. Şimdi 900 yataklı bir şehir hastanesini de inşallah Samsunumuza bir marka şehir olmanın gereği olarak yapacağız.

"

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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People
38
1) Mustafa Mut (Emekli)
18.06.2018 18:14:29
İlk defa hekime şiddetle ilgili konuştu sayın Erdoğan. Ne diyeceğimi ne düşüneceğimi bilemiyorum. İşler bu raddeye gelmeden şiddeti önleyecek kudretteydi ama yapmadı, o yüzden şiddeti uygulayan nezdinde de hekimler nezdinde de seçim öncesi söylenmiş pek samimi olmayan bir açıklama olarak değerlendirilecektir maalesef.
People
28
2) sercan tunç (dr diş)
18.06.2018 18:14:05
Devlet kınar hekimlerimiz dayak yer tekrar devlet kınar gene hekim dayak yer bu böyle uzun uzun gider değişen hiç bir şey yok meslektaşlarım birlik olalım eylem yapalım bakanlığa çıkalım buna bir çözüm bulsunlar bizler güven içinde görev yapmak istiyoruz şiddet uyguluyorlar ama devlet çözüm bulmuyor bizler hastane polisleri istiyoruz tam donanımlı işi bitiriciliği yüksek hastane eğitimi almış insanlar istiyoruz silahlı bekçilerde olur hastaneler de bunları istiyoruz özel güvenlik istemiyoruz yanlış anlamasınlar güvenlikler caydırıcı etkisi yok çünkü polis gibi bekçi gibi yetkileri silahlı olsa tam donanımlı olsa onlarda olur devlet artık bu işe bir el atsın elini taşının altına koysun böyle olmaz yeter artık hastanelere adam silahla gelse bıçakla gelse güvenlik ne yapabilir söyleyin adam tabi kaçar kendini feda edecek değil ki böyle vaka da oldu ülkede devlet duysun sesimizi artık yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
People
32
3) Uzm dr (Uzm dr)
18.06.2018 17:57:28
Seçim öncesi bu söylemler normal. İnsanlar oy verirken geçmişe bakıp ders çıkarmalı. Bu kulaklar ne sözler duydu. Ben hakkımı helal etmiyorum.
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