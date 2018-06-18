Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde yaptığı konuşmada sağlıkta şiddete dikkat çekerek şunları söyledi: "Bundan sonra da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Ne hastalarımız kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dedik ki, yetmez. Samsun’a bir de şehir hastanesi yakışır dedik. Şimdi 900 yataklı bir şehir hastanesini de inşallah Samsunumuza bir marka şehir olmanın gereği olarak yapacağız.

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