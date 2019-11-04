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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık
6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında “Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık
04 Kasım 2019 -
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‘TÜSEB Teşvik Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Safa Barış, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ve Doç. Dr. Engin Özçivici ile “Aziz Sancar Bilim Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Seza Özen ve Prof. Dr. Özcan Erel’e ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, bugün Türkiye’nin, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, her başarı gibi, Türkiye’nin sağlık alanında geldiği yerin gerisinde de çok büyük emek, fedakârlık ve alın teri olduğunu kaydetti.

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“Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık”

Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdiklerine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hastanelerin birleşmesinden, sağlık sigortası sisteminin geliştirilmesine, altyapı, araç-gereç ve personel eksiğinin giderilmesine kadar her alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Hastane ve tedavi kurumlarımızın sayısını 2 bin 825’ten 5 bin 488’e yükselttik. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 239 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar her alanda sayıyı ve kaliteyi fevkalade yükselttik.”

Sağlık çalışanı 1 milyonu hekim sayısı 150 bini geçti 

“Hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık”

Sağlıkta gerçekleştirilen büyük dönüşümde tek gayenin vatandaşa en kaliteli sağlık hizmetini, en makul maliyetle sunabilmek olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcaması 19 lira düzeyinden 140 liraya yükselirken, bireylerin ceplerinden yaptıkları harcama oranı yüzde 20 düzeyinden yüzde 17’ye geriledi. Sonuçta, hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık” değerlendirmesinde bulundu.

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Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimi

Yerli ilaç konusuna değinen Erdoğan, “Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Bazı vatandaşların yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığına işaret eden Erdoğan, ilaçları ve aşıları halkın hassasiyetlerine uygun şekilde üretilip hizmete sunulduğunda bu sorunun aşılacağını ifade etti.

Ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, ülkenin on yedi yılda sağlıkta önemli bir dönüşüme şahit olduğunu, genel sağlık sigortası, ilaca ve hizmete kolay erişim, modern şehir hastaneleri ile dünyada örnek gösterilen bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Kamu hastanelerinin filmsiz ve kağıtsız olarak “dijital hastane” olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Koca, “Bu geçiş, daha kolay ve daha doğru teşhise, en uygun tedaviye ulaşmada ve sağlıkta israfın önlenmesi yolunda önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

İstanbul'un Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile eş zamanlı olarak HIMSS Avrasya (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri) toplantısına da ev sahipliği yaptığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte, ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve biyomalzeme üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için yerlileşme ve millileşme yönünde büyük bir gayret içindeyiz.

TÜSEB tarafından açılan ‘Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Uygulamalı İşbirliği Çağrısı’ bu yönde atılan ilk ve önemli bir adımdır. İlaç, aşı, tanı kiti, tıbbi cihaz, biyomalzeme, biyoenformatik ve sistem biyolojisi temalı proje çağrıları ilan edilmiştir. Değerlendirmesi tamamlanmış çağrılar kapsamında toplamda 26 farklı kurum ve 65 farklı çalışma ekibi ile ortak çalışma ve iş birliği planlanmıştır.”

Anahtar Kelimeler:

turk tip dunyasi kurultayi saglik calisani

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