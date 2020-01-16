Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeyde

ANKARA- Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlığın en büyük reformları gerçekleştirdikleri alanların başında geldiğine işaret ederek, vatandaşları hastane kapılarında eziyet çekmekten kurtaracak ve herkese insanca hizmet verecek bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyledi.

'Türkiye örnek olacak düzeyde'

"Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi." ifadesini kullanan Erdoğan, 17 yılda hastane ve diğer yataklı tedavi kurumlarının sayısını 2 bin 600'den 5 bin 500'e yükselttiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcamasını, bakınız ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum, kişi başına sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkartırken, vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama oranını yüzde 20'den yüzde 17'ye gerilettik." şeklinde konuştu.

Sağlıkta Şiddeti Önleme Planı

Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olaylarıyla alakalı olarak Erdoğan konuşmasında "Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Bunun için kapsamlı bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılacak hastaneler

Adana, Isparta, Mersin, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerini milletin hizmetine sunduklarını aktaran Erdoğan, "Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını da yapacağız." ifadesini kullandı.

İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açacaklarını ve 19 sağlık tesisinin daha inşaatına başlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Tüp bebekten irsi hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok hizmeti sosyal güvenlik kapsamına aldık. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. 2019 yılı itibarıyla antiserum üretimine başladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu kapsamda tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında hastaları takip etmek üzere, yurt dışında 20 teşhis merkezi kuracağız." şeklinde konuştu.

"Sigaraları ayaklarınızın altına alın"

Sigara başta olmak üzere tütün mamülleriyle mücadele kapsamında, 2019 yılında başlattıkları tek tip sigara paketi uygulaması ile bu alanda 7'nci ülke olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan tüm milletime sesleniyorum; gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın, artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin daha dinamik, daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Sağlık, spor ve eğitim hizmeti veren yerlerde sigara satışını tümüyle yasakladık. İnternet dahil her yerde, sigarayı özendirecek görüntülerin kullanılmasının önüne geçtik. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak, daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Ben milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim, onun için biz sigarayı yasaklıyoruz. Onun için de kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum, zira onları bu beladan kurtaralım istiyorum."

"Yerli ilaca engel vatana ihanettir"

Türkiye'de madde bağımlılığı nedeniyle 1 milyon kişi başına düşen ölüm ortalamasının 11,4 düzeyinde iken 2019 yılında 3,3'e gerilediğini anlatan Erdoğan, yerli ilaç konusunda ise net konuştu, "Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi 2020'de de gündemimizin ilk sıralarında yer alacak. Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu konuda kimseye müsamaha göstermeyeceğiz."