Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluyla toplantı yaptı

Kuruluşundan bu yana önemli konularda konunun uzmanlarıyla görüşen Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıya Kurul Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu ve üyeler katıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|24/04-27/04
|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA
|24/04-28/04
|12. Akademik Geriatri Kongresi
|GERİATRİ
|ANTA
|24/04-28/04
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ENFEKSİYO...
|ÇORU
|25/04-28/04
|Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Uluslararası Kongresi
|RADYOLOJİ
|ANTA
|03/05-04/05
|7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
|TIBBİ...
|İSTA
|01/05-05/05
|12. Anadolu Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|KIBR