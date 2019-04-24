Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluyla toplantı yaptı

Kuruluşundan bu yana önemli konularda konunun uzmanlarıyla görüşen Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıya Kurul Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu ve üyeler katıldı.