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Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkta ikinci 100 gün eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük icraat programını tanıtıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkta ikinci 100 gün eylem planını açıkladı
13 Aralık 2018 -
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Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilerek iktidarları döneminde anne ölüm oranının yüz binde 14'ün altına düşürülmesinin sağlandığını belirten Erdoğan, tıbbi sarf malzemelerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde teminine imkan veren "Sağlık Market Uygulaması"nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Artık mahalledeki veya caddedeki marketten bu sarf malzemelerin alınmayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey sağlık marketten. İhtiyaçlar oradan giderilecek. Sayın Bakan da burada. Aksi takdirde yanlış yapanların canını yakarız. Çünkü buna bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastanedeki hasta bana şunu söyledi: (Cumhurbaşkanım şunu görüyor musunuz? İsmini vermeyeceğim büyük bir marketin poşeti. Bunun içinde sarf malzemeleri var. Hastane benim sarf malzemelerimi halletmedi. Ben oğlumu o markete gönderdim, oradan sarf malzemeleri aldırdım.)"

Bunun kendilerine yakışmayacağının altını çizen Erdoğan, "Biz sağlıkta bu ülke tarihinde görülmemiş bir mücadeleyi verdik. Nereden nereye geldik. Denizleri geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sağlık marketi kurmak suretiyle inşallah bunun da halli gerçekleşti, önünü açtık." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısının yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bine yükselttiklerini vurgulayarak, "Manisa, Elazığ ve Eskişehir'de 2 bin 677 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk bay Kemal. Çok önemli. Şimdiden seni açılışa davet ediyorum. Açılışta beraber olalım. İnan mutluluk duyarım. Çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar muhteşem, güzel olduğunu gör. Gör de yalandan kurtul." ifadelerini kullandı.

 "30 Obezite Merkezi açıyoruz"

Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete aldıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirecek "Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi"ni kurduklarına dikkati çekti.

Erdoğan, obezite hastalarına verilen hizmetlerin standardizasyonunu sağladıklarını, acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların Türkiye'de üretimi için proje çağrısına çıktıklarını söyledi.

İkinci 100 gün boyunca obeziteyle mücadele için 30 obezite merkezi açacaklarına işaret eden Erdoğan, "Yapımı devam eden 9 hastaneyle bir ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete alıyoruz. Dijital hastane sayısına 10 daha ilave ediyoruz. 800 kara ambulansının alımını ve dağıtımını tamamlıyoruz. Onlarla birlikte hizmet daha da kolaylaşacak." dedi.

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