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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum
Yeni tip koronavirüsle mücadelede amansız mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür geldi. Erdoğan, "tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum
19 Mart 2020 20:26 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede gösterdikleri çalışmaya teşekkür etti. 

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani covid-19

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