Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede gösterdikleri çalışmaya teşekkür etti.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA