Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede gösterdikleri çalışmaya teşekkür etti.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.