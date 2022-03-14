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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hekimlerle ilgili 5 önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu. Erdoğan, sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödeneceği haberini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hekimlerle ilgili 5 önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

14 Mart 2022 14:07 - haberturk.com - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı şahsı, milleti adına kutladı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar gösterilen çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini bildiklerini belirterek, bir süredir beklentileri mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak bir paketin hazırlıklarını yürüttüklerini bildirdi. Bu paketin ana hatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

1. Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

2. Sağlık çalışanları ilgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası  kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi teşhis ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır.  Kamu kurum kuruluşları ile devlet üniversitelerinde göre yapan sağlık personeline idare tarafından ödenen tazminatın rucü edilip edilmeyeceğini kurul karar verecek. Rücu ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki sorumluluk kurulu kararlarından dolayı idari ve mali açıdan dolayı mesul tutulamayacak. Böylece sağlık çalışanlarının bu iki önemli sorunu kökten çözüyoruz.

3. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama üniversite hastanelere için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Dağıtım Sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, döner sermayeden alınacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

4. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmeler emeklilere de yansıyacak. Bordroya tabi ücretler emekli olduktan sonraki maaş kayıpları da telafi edilecek şekilde düzenlenecek.

Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

5. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

 

 

Salgın döneminde sağlık sisteminin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimler ile sağlık çalışanlarının tamamına şükranlarını sunan Erdoğan, aynı şekilde yerli aşı TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkeyi uluslararası alanda öne çıkartan pek çok başarıya imza atan hekimleri, araştırmacıları tebrik etti.

Türk kültüründe her işin başının sağlık olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ülkede, hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü ve deyimin olduğunu söyledi.

Devrinin en büyük fatihi, en kudretli hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu, "bir nefes sıhhat" olarak tarif etmesinin boşuna olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'yi sağlıklı bir nefese değişen bir sultan. Dünya Sağlık Örgütü ise sağlık kavramını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım aynı zamanda sağlık hizmetlerini dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline de getirmiştir. Bilginin ve verinin en önemli değer haline geldiği bir dönemde sağlık sektörü bu yönüyle de giderek güçlenmektedir. Ülkemizi, küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık denilince akla ilk hekimin geldiğini, hekim ve hakim kavramlarının aynı kökten geldiğini belirtti.

Bu iki kavramın ortak özelliğinin "ilmi hikmette mütehassıs" kişileri ifade etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hakimliğin ve hekimliğin binlerce yıldır en muteber meslekler olmasının gerisinde bu meslekleri icra edenlere atfedilen hikmet kavramı yatıyor. Nitekim bugünkü tıp ve eczacılık alanlarını kapsayan hekimlik mesleği, insanların sağlığını muhafaza yanında onların yanlış bilginin ve cehaletin yol açtığı hastalıklardan da korumak anlamında kullanılmıştır. Milletimizin Kur'an-ı Kerim'deki Lokman Kıssası'nı ölümden gayri her derde deva bulan hekimlikle irtibatlandırması bu mesleği icra edenlerin ne derece muteber bir konuma yerleştirdiklerini göstermektedir. Hz. İdris'in de insanların hastalıklarına bulduğu çareler ve kullandığı yöntemlerle mesleği hekimlik olan tıp ilmiyle mücehhez bir peygamber olduğu kabul edilmektedir."

Erdoğan, doktorla eş anlamlı kullanılan tabip kelimesinin işinin ehli olma, hakiki bilgi ve beceriyle donanma halini tanımladığını dile getirdi.

Buna karşılık Batı dillerindeki doktor kavramının insanın fiziksel unsurlara dayalı hastalıklarıyla ilgilenen kişilerin uzmanlığıyla sınırlı olduğunu anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüldüğü gibi bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde hekimlik mesleği hikmet dediğimiz en üst seviye bilgi içinde değerlendiriliyor. Buradan hareketle özellikle çok çok kıymetlidir. Böyle olduğu için de Batı toplumlarında hekimler ile dini değerlerin temsilcileri genellikle çatışma halindeyken bizim medeniyetimizde hizmetlerini beraberce yürütmüşlerdir. Tıp alanında eser veren büyük alimlerimizin hemen hepsinin dini konularda da söz sahibi olmalarının temelinde işte bu hakikat yatıyor. Hekimlik mesleğini ve ilmini beraberce ifade eden tıp kelimesinin günümüzde bu işin eğitimini veren okullarımızda yaşıyor olması da ayrıca önemlidir."

"Ulvi bir mesleğin mensuplarısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hekim, tabip, doktor kavramlarıyla ilgili hatırlatmaları yapma gerekçesini şöyle açıkladı:

"Sizler herhangi bir uğraşın değil insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği bilginin en üst derecesi içinde görülen ulvi bir mesleğin mensuplarısınız. Herhangi bir meslekte hata genellikle maddi kayıp anlamına gelirken ve hekimlikteki hatanın bedeli doğrudan insan hayatı olabilmektedir. Bu da hekimlik mesleğinin eğitiminden icrasını her aşamasında bilginin, becerinin, ahlakın ve insan merkezli bakışın en üst seviyede tutulmasını mecburi kılmaktadır. Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen, bu alanda çok sayıda eser veren Hayrullah Efendi, 'Hekim kendi fiillerinde yalan ve dolan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır' diyor. Ülkemizin dört bir yanında işte bu şekilde tarif edilen erdemli hekimlerimizin insanı ve insana hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutan hikayelerine rastlamak mümkündür. Salgın döneminde faaliyete geçirdiğimiz hastanelere isimlerini verdiğimiz Feriha Öz'den Murat Dilmener'e, Niyazi Kurtulmuş'tan Cemil Taşçıoğlu'na kadar tüm hekimlerimiz bu ortak özellikleriyle ön plana çıkmışlardır. Ebediyete uğurladığımız tüm hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah."

Ülkedeki hemen her bireyin hafızasında bilgisi ve davranışıyla üzerinde unutulmaz etkiler bırakmış daima şükranla yad ettiği bir hekimin mutlaka olduğunu dile getiren Erdoğan, "Rabb'im tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Yokluklarını göstermesin. Zihinlerini açık, kalplerini mutmain, yüreklerini pak eylesin. Bu ülkenin, hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Bu milletin en kalburüstü evlatları ülkenin dişinden tırnağından artırdığı kaynaklarla kurduğu tıp fakültelerinde, araştırma ve eğitim hastanelerinde yetişmekte, çoğunlukla da kamuda görev almaktadır." dedi.

Türkiye'nin 19 şehir hastanesiyle dünyayla rekabet eder durumda olduğunu, bunun devamının da geleceğini, bu sayının 19'da kalmayacağını belirten Erdoğan, "Derdimiz şu, istiyoruz ki adeta dünya, hastalarını ülkemize göndersin, gelsinler burada inşallah şifa bulsunlar." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin potansiyeli ve imkanlarının ihtiyacı olan hekim gücünü yetiştirmeye yettiği gibi cazibesi giderek artan küresel bir sağlık merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin sağlık hizmetleri konusunda ne kadar köhne, ne kadar yetersiz, ne kadar kırılgan bir altyapıya sahip olduklarını hep birlikte gördük. Biz ise aynı dönemde hastanelerimizle hekimlerimizle diğer sağlık personelimizle araç gerecimizle insanlarımıza en iyi hizmeti verebilecek seviyede olduğumuzu ispatladık.

Hiç şüphesiz bu başarının gerisinde sağlık sisteminde yaptığımız reformların ve kurduğumuz güçlü altyapının çok büyük payı vardır. Seferberlik ruhuyla yaptığımız çalışmalar sayesinde dağınık, verimsiz, yetersiz, niteliksiz sağlık faaliyetleri yerine insanlarımıza layık oldukları hizmetleri verecek bir sistem inşa etmeyi başardık."

Erdoğan, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin altyapısı ve insan kaynağıyla en önemli iftihar alanlarından bir olduğunu söyledi.

Diğer pek çok alan gibi sağlıkta da artık kaliteye odaklanılması gereken bir seviyeye ulaşıldığının altını çizen Erdoğan, her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntıların olduğunu, eksiklerin bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, çözüm bekleyen sorunlar bulunduğuna işaret ederek, "Ülke olarak bir süredir kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, verdiğimiz kritik mücadeleler ister istemez önceliklerimizi değiştirdi. Buna rağmen milletimize sunduğumuz hizmetlerin çıtasını sürekli yükseltecek çalışmaları asla ihmal etmedik, etmiyoruz." dedi.

"Gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir"

Hekimlerin işlerini çalışma ortamlarının altyapısını geliştirerek, yardımcı personel sayısını artırarak hep kolaylaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'deki hastanelerdeki araç gereçlerin hem sayı hem nitelik bakımından dünyada eşine az rastlanır seviyede olduğunu bildirdi. Yaklaşık her 3 kamu çalışanından birinin sağlık alanında görev yaptığı bir personel dağılımına sahip olunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizin büyük fedakarlıklar ve sabırla yetiştirdiği her bir hekiminden azami derecede istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı siyasette, tıpkı iş dünyasında, tıpkı diğer pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Çünkü dünyada bizim kadar büyük potansiyeli olan dolayısıyla her meslekten insana bizim kadar parlak gelecek vadeden pek az ülke vardır. Önüne serilen imkanlar ne olursa olsun tercihini kamuda veya özel sektörde kendi halkına hizmet etmek yönünde kullanan tüm hekimlerimize şahsım, milletim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani erdogan doktorlar 14 mart kulliye

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People
64
1) uzman tabip (ortopedi)
14.03.2022 17:18:33
Ne kadar ciddi olduğumuz anlaşılmamış galiba.
Süresiz grev 3 hekim sendikası tarafınca artık gündeme getirilmelidir.
3 hekim sendikası isteklerimizi tek ağızdan net bir şekilde duyurmalı, ileri tarihli süresiz grev kararı alınmalıdır.
People
69
2) hakan (uzman dr)
14.03.2022 16:43:40
E NEREDE DOKTORLARIN EK GÖSTERGESİNE AİT ARTIŞ HANI NEREDE YOOOOK
UYGULAMA DA GÖRMEDEN ARTIK İNANMIYORUM
KLASİK 14 MART TIP BAYRAMI AÇIKLAMALARINDAN ÖTEYE GİTMEMİŞ
People
52
3) Emekli hekim (Hekim)
14.03.2022 16:41:06
SSK emeklisi hekim olarak açlik sınırında maaşla sürunuyoruz resmen.Adil bir maaş da yok ayırimcılık var.Çözüm odaklı olduğunu düşünmüyorum.Dün giderlerse gitsinler deyip de bugün cek çakli konuşmalar karin doyurmuyor.Çalışan hekim arkadaşlara sabır ve mücadele gücü diliyorum.Buruk bayramimiz kutlu olsun.
People
41
4) Mercan (Uzman )
14.03.2022 16:26:04
Şu hekimlere verildiği söylenen hangi haklar kamudan, hekimlik ten ve ülkeden kaçışa çare olur Allah aşkına? Yine kimse riskli branş tercih etmeyecek, yine fırsat bulduğunda özele kaçacak, yine genç hekimlerin aklı yurtdışında olacak. Yine performans belası var, yine 5 dk da bir hasta var, yine dayak yemedikçe ceza yok, yine mobbing, yine hukuksuz geçici görevlendirmeler vs. vs.
People
28
5) SERHAN (AİLE HEKİM)
14.03.2022 16:21:00
İnanın hiçbirşey anlamadım yapılacak yapılacak yapılacak..iyide sayın bakan çalışmanın bitip son aşamaya geldiğini ve cumhurbaşkanına sunulduğunu söylemişti...üstelik mesela aile hekimlerinin temel ücretinde artış yapılacak nasıl ne kadar hiç belli değil...ayrıca aile hekimlerinin cari giderinde beklenen düzenlemede yok acaba bunlar ayrıntıda mı gizli hiç belli değil...velhasıl ben hiç birşey anlamadım anlayan varsa yada bilen varsa buyursun anlatsın....
People
19
6) BAHAETTİN ERTEKİN (DOKTOR)
14.03.2022 16:17:35
komısyondan gecen aralıktakı yonetmelıkte calısan emeklı doktorların
verılmeyen kesılen ek ödeneklerın verılecegı bılgısı vardı. bugunku konusmada o da yok . bugun sn bakanımızın verdıgı maıl adresıne de yazıp sordum.bakalım hangı sebebten öturu verılmedıgını ? ne cevap verecek. merak edıyorum?
People
27
7) Kasım Özcan (Dr)
14.03.2022 16:09:22
Performans sağlığa zararlı derken, en alası geliyor sanırım.
People
21
8) A.Y. (Uzman Hekim)
14.03.2022 16:06:53
Hoca bir komşusundan ödünç para almıştı. Borcunu vaktinde ödeyemedi.



Alacaklı bir gün kapısını vurdu:





-Kusura bakma Hoca Efendi, alacağımı istemeye geldim. Hoca’nın o anda kesesinde bir akçesi bile yoktu.



Komşusuna:



-Bak şu bahçenin kenarındaki çalıları görüyor musun? Buradan geçen koyunların yünleri bu çalılara takılacak. Bu yünleri toplayacağım. Eğirtip iplik yaptıracağım. İpliği satıp sana borcumu ödeyeceğim.



Hoca’nın yine şakalaştığını sanan komşusu gülmeye başladı.



-“Alem adamsın Hoca!” der.



Alacaklının güldüğünü görünce Hoca da:



-“Peşin parayı görünce nasıl da gülersin değil mi!”

People
20
9) ismail yetenek (dr)
14.03.2022 16:04:26
Temel ücret ne demek.cari ödenekmi
People
55
10) Dr.Mikro (hekim)
14.03.2022 16:01:18
''HeKİM, HaKİM kavramları aynı kökten geliyor'' Peki neden bir hekim hakim kadar temel ücret alamıyor?

Aynı hastanede aynı branşta çalışan sözleşmeli hekim 657 hekime göre 2 kat asker kökenli hekim 3 kat maaş alıyor.Böyle saçmalık olur mu? Bana emekliliğime yansıyacak asker kökenli hekim maaşı verilsin performans vs. istemiyorum.
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