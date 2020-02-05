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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı
05 Şubat 2020 - AA
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ANKARA-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:

recep tayyip erdogan 4 subat dunya kanser gunu

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