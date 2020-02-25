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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Tedbirlerimizi aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaşanan koronavirüs ile ilgili, 'Şu ana kadar bütün tedbirlerimizi aldık, daha önce Çin'den gelen ekip için elimizden gelen tedbirlerle kanantinada bulundurarak süreci atlattık, bundan sonraki süreçte de, hassasiyeti koruyacağız' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Tedbirlerimizi aldık
25 Şubat 2020 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Sağlık konusundaki hassasiyeti bir kenara koyamayız" diyen cumhurbaşkanı "En uygun olan neyse bu kararı almaya mecburuz. Oradan bir koronavirüsünün sıçraması sonucu ciddi boyutlara ulaşabilir. Çin'den gelen ekibi ülkemiz insanları elimizden gelen tedbirle, 14 gün karantinaya alarak süreci atlattık. Bundan sonraki süreçte de hassasiyeti korumak zorundayız." dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani koronavirus

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