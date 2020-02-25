Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Tedbirlerimizi aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaşanan koronavirüs ile ilgili, 'Şu ana kadar bütün tedbirlerimizi aldık, daha önce Çin'den gelen ekip için elimizden gelen tedbirlerle kanantinada bulundurarak süreci atlattık, bundan sonraki süreçte de, hassasiyeti koruyacağız' dedi

25 Şubat 2020 -