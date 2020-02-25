Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Tedbirlerimizi aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"Sağlık konusundaki hassasiyeti bir kenara koyamayız" diyen cumhurbaşkanı "En uygun olan neyse bu kararı almaya mecburuz. Oradan bir koronavirüsünün sıçraması sonucu ciddi boyutlara ulaşabilir. Çin'den gelen ekibi ülkemiz insanları elimizden gelen tedbirle, 14 gün karantinaya alarak süreci atlattık. Bundan sonraki süreçte de hassasiyeti korumak zorundayız." dedi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS