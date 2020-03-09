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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs tokalaşması'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta cuma namazında cemaati, kimseyle tokalaşmayın, öpüşmeyin diye uyarmıştı. Erdoğan bu hassasiyetini Brüksel ziyaretinde kimse ile tokalaşmayarak gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs tokalaşması'
09 Mart 2020 - TRT HABER
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazında "Bu ara bu sarılmaları öpüşmeleri muanaka musafaha bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da ben özellikle sizlerden istirham etmiş olayım." sözleri ile koronavirüse karşı hassasiyetini dile getirmişti. 

Cuma namazı sonrası cemaate yaptığı uyarıya kendisi de uyan Erdoğan, Brüksel'e giderken kimseyle tokalaşmadı.

Erdoğan, elini kalbine götürdü, heyeti uzaktan selamlayıp uçağın merdivenlerine yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davranışını Brüksel'de de sürdürdü. Uçaktan inişinde kendini karşılayan ekibi uzaktan selamladı. 

"Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah'tan"

Belçika'daki Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, uyarılarını burada da sürdürdü. Türk vatandaşlarını koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah'tan." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz... Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile de tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının bitiminde ise Erdoğan, Stoltenberg ile tokalaşmak yerine elini kalbine götürdü. 

 

Anahtar Kelimeler:

recep tayyip erdogan

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