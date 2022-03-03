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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muayene süresi talimatı: Bu sorunu çözün
Bazı milletvekilleri pandemi protokolü devam ettiği için muayene sürelerinden dolayı vatandaşın randevu almakta zorlandığını, nezle, grip sayılarının fazla olması nedeniyle de bazı bölgelerde yığılmaların olduğunu belirterek pandemi öncesi prosedüre dönülmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Çalışma yapın” talimatını verdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muayene süresi talimatı: Bu sorunu çözün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

03 Mart 2022 15:26 - Yeni Şafak
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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı. Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

Hastanelerde yığılmalar başladı

Bazı vekilleri koranavirüs sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Çalışmalar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani erdogan muayene sureleri randevu mhrs

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People
56
1) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
03.03.2022 17:10:13
Bak bunu acil çözmek icin yasa bile çıkarırsınız siz ama hekimlerin ozluk haklari, siddet, malpraktis oldu mu hala calisma yaparsınız... Valla bu saatten sonra baskiyla olacak is degil bu.. Korkutarak, sindirerek hekimlik de yapilmaz yapilsa bile verimli olmaz memnuniyetsizlik daha da artar.. Siz böyle inatlasin bakalim nereye varacak..
People
29
2) Akademisyen (Uzman )
03.03.2022 16:54:10
En can alıcı sorunumuz MALPRAKTİS yasasıdır. Bir önerim var. MALPRAKTİS yasası çıkarılırken sigortanın karşılamadığı miktarı devlet karşılasın. Doktorun üzerindeki yük kalkmış olur.
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10
3) Akademisyen (Uzman)
03.03.2022 16:41:47
Sayın Cumhurbaşkanım
Bizim can alıcı sorunumuz şiddet maaş ücret çalışma şartları vb değil, MALPRAKTİS YASASIDIR . Can çekişen hekimlik mesleğini kurtarmak istiyorsanız en önce en acil malpraktis yasasını çıkarınız. Özel kamu ayırımı yapılmasın.
Devlet büyüklerine sesleniyorum lütfen malpraktis yasasını bir an önce halledin. Yasa sadece çıktıktan sonra olan vakaları kapsamasın aynı zamanda daha önce açılmış ve sonuçlanmamış davaları da kapsasın lütfen bu çok önemli. Bir sürü hekim sonuçlanmamış davaların etkisi altında istenmeyen kararlar alıyor buna engel olun lütfen. Devletin bir doktora ölene kadar verdiği toplam paradan daha fazlası sadece 1 hastadan tazminat olarak isteniyor ve alınıyor. Oturun hesaplayın ben hesapladım. Bakın sadece bir hastadan istenen tazminat 4-7 milyonu buluyor ki bir doktor günde 100 tane hasta bakıyor 4-5 ameliyat yapıyor. Ya bu kabül edilebilir mi ? Şiddet ücret ve diğer sorunlar hallolsa ne olur malpraktis yasası hallolmazsa. Çocuklarımıza 4-5 milyon TL lik tazminat kaynaklı miraslar mı bırakacaz ? Sağlık ve Adalet bakanlıklarından talebimdir. Aynen hakim ve savcıları verdikleri kararlardan dolayı devlet koruması altına aldığınız gibi Doktor ları da devlet güvencesine ivedilikle alınız. Özellikle malpraktis yasasını bir an önce çıkarınız. Özel ve kamu hiçbir doktora karşı dava açılamazsın isteyen devlete karşı açsın , hakim ve savcılarda olduğu gibi. Hatta sonuçlanmamış geçmişte açılan ve de devam eden davaları da kapsasın lütfen. Bu meslek başka türlü kurtulmaz. Ama bir an önce bu yasayı çıkarınız lütfen. Herkes yurtdışına kaçıyor işi bırakıyor erken emekli oluyor. Yapmayın etmeyin elinizi çabuk tutun lütfen. Bizim şiddet ten daha önemli ve can alıcı sorunumuz var oda malpraktis yasasıdır. Malpraktis yasası ile beraber şiddet yasası da revize edilir. Malpraktis ten kaynaklı tazminatlar hayatın normal akışına aykırı, lütfen bir an önce bu malpraktis yasasını çıkarınız. Göreceksiniz bu yasayı özellikle sonuçlanmamış eski davaları da kapsadığı zaman çıkarıldığında hekimlik mesleğe çok derin rahat bir nefes alacaktır. Lütfen buna vesile olunuz.
People
32
4) Mustefi (Op.dr)
03.03.2022 16:34:07
İyi ki istifa ettim.bunlar silah zoruyla 24 saat calistirirlar katıksız aç susuz kalanlara geçmiş olsun.
People
23
5) AS (UZMAN)
03.03.2022 16:10:11
EYVAH !!! İNŞALLAH GECE VE HAFTA SONU POLİKLİNİKLERİ GELMEZ....
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